Mansur Yavaş yaptırdı diye paylaşıldı, bakın neresi çıktı

Twitter'da “Ankara Gölbaşı, teşekkürler Mansur Yavaş” başlığıyla paylaşılan bir gönderi, 1395 retweet (tekrar paylaşım) ve 25 bin 79 like (beğeni) aldı.

Videonun altında yer alan yorumlarda, kullanıcılar tarafından videoya inananların çıkabileceği de belirtildi.

Ancak videonun Ankara Gölbaşı'nda kaydedildiği iddiası doğru değil. Teyit.org’un tespitine göre; görüntüler, 18 Aralık 2018 tarihinde İsviçre'nin Montrö şehrinde çekildi.

Instagram'da İsviçre'den video ve fotoğrafların paylaşıldığı ‘Swiss’ adlı hesaptan, videonun orijinalinin 18 Aralık 2018, 11.04'te yüklendiği görülüyor.