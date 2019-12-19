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Mansur Yavaş yaptırdı diye paylaşıldı, bakın neresi çıktı

Noel Baba’nın geyikli arabasıyla üzerinden geçtiği gölün Ankara Mogan Gölü olduğu ve düzeneği de Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın kurdurduğu yolundaki komik sosyal medya paylaşımı, iddiaya inananların da olabileceği gerekçesiyle doğrulama platformu teyit.org tarafından incelendi.

Sozcu.com.tr
14:05 -
Haberler Dünya
Mansur Yavaş yaptırdı diye paylaşıldı, bakın neresi çıktı

Twitter'da “Ankara Gölbaşı, teşekkürler Mansur Yavaş” başlığıyla paylaşılan bir gönderi, 1395 retweet (tekrar paylaşım) ve 25 bin 79 like (beğeni) aldı.

Videonun altında yer alan yorumlarda, kullanıcılar tarafından videoya inananların çıkabileceği de belirtildi.

Ancak videonun Ankara Gölbaşı'nda kaydedildiği iddiası doğru değil. Teyit.org’un tespitine göre; görüntüler, 18 Aralık 2018 tarihinde İsviçre'nin Montrö şehrinde çekildi.

Instagram'da İsviçre'den video ve fotoğrafların paylaşıldığı ‘Swiss’ adlı hesaptan, videonun orijinalinin 18 Aralık 2018, 11.04'te yüklendiği görülüyor.

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