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Melania’nın Beyaz Saray’daki hayatı kitap oldu

ABD Başkanı Donald Trump ile ilginç görüntüler vererek, "Aslında boşanmak istiyor" söylentilerinin ortaya çıkmasına sebep olan Melania Trump'ın hayatı kitap oldu. Amerika’da bugün piyasaya çıkacak “Free Melenia“ (Özgür Melania) adlı kitapta, Melania Trump'ın Beyaz Saray'da ayrı bir yatak odasına sahip olduğunu iddia edildi.

Tayfun HOPALI / ABD
10:17 -
Haberler Dünya
Melania’nın Beyaz Saray’daki hayatı kitap oldu

Melania Trump’ın yaşam hikayesini ve Beyaz Saray’da yaşadıklarını içeren kitap ABD gündemine bomba gibi düştü. Kitap hakkında haber yapan CNN, “Melania ve Donald Trump'ın Beyaz Saray’da ayrı yatak odaları olduğu” iddialarına yer verdi. Kitapta 49 yaşındaki Melania Trump’ın konutun 30.000 metrekaresinde kendi alanını oluşturmayı başardığı ifade edildi.

Slovenya doğumlu eski modelin, kocasının 73 yaşında başkanlık seçimini kazanmasından çok mutlu olmadığını yazan kitapta, First Lady’nin etrafındaki herkese ne kadar mutsuz olduğunu gösterdiği ifade ediliyor. Kitapta çiftin yaklaşık 15 yıllık evlilik süresi boyunca ayrı yatak odaları olduğu iddialarına yer veriliyor.

First Lady hakkında modayı, güçlü stil anlayışıyla iyi takip ettiği, kendine özgü tarzlar geliştirdiği, kuvvetli omuzları, belinde kemerleri, donanma kıyafetleri, pembe ve askeri renklerde neredeyse zırh benzeri manto ve manto tarzı elbiseleri ile kendine özgü giyindiğini  yazdı.

Bu arada kitap, ailenin Gizli Servis’in izni olmadan bir pencere bile açamadığını, bahçede çimlerin üzerinde bile izinle yürüdüklerini, odaların sıcaklık ayarlarının da gizli servis tarafından kontrol edildiğini yazdı.

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