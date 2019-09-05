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Metroda şoke eden görüntüler! İşte hırsızların yeni yöntemi

Arjantin'de 3 hırsız, metro istasyonunda, trenin hareket ettiği anda açık camlardan içeri kollarını sokarak vatandaşların telefonların çaldı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen akıl almaz hırsızlığın failleri, polis tarafından yakalandı.

21:13 -
Haberler Dünya

Olay, başkent Buenos Aires'in San Juan metro istasyonunda meydana geldi. Güvenlik kameralarınca kaydedilen olayda, peronda 3 hırsızın trenin kalkmasını beklediği; trenin hareket etmesi ile hızla açık olan camlara yöneldikleri görüldü. Görüntülerde, hırsızların bir anda kollarını camdan içeri soktukları ve o esnada ellerinde telefon olan yolculara hamle yaparak telefonları saniyeler içinde çaldıkları görülüyor. Telefonları alan hırsızlar ardından hiçbir şey yokmuş gibi istasyonda yürüyor.

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POLİS DE HIZLI ÇIKTI

Durumun haber verilmesi sonrası istasyonda görevli polisler, eşkâlleri belirlenen hırsızların metrodan ayrılmasına fırsat vermeden bölgeye intikal etti. Çok sayıda polis, 3 hırsızın etrafını kuşatarak onları gözaltına aldı.

Yaşanan o anlar istasyondaki güvenlik kameralarınca kaydedildi.  DHA

Son güncelleme: android-time 21:17 05.09.2019
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