New York birinci İstanbul 18’inci

İngiltere merkezli uluslararası emlak şirketi Savills, dünyada en fazla dolar milyarderinin yaşadığı kentleri sıraladı. Listenin ilk sırasına dünya ticaretinin merkezi olarak görülen ABD'nin New York kenti yerleşti. Araştırmaya göre, New York'ta toplam 85 milyarder ikamet ediyor. New York'tan sonra ikinci sırayı 79 milyarder ile Hong Kong, üçüncü sırayı 71 milyarder ile Rusya'nın başkenti Moskova aldı.

PARİS VE BERLİN'İ GEÇTİ

Listenin dördüncü sırasına ise Çin'in başkenti Pekin, 61 milyarder ile yerleşti. İstanbul da ilk 20 içinde kendine yer buldu. 20 milyarderin ikamet ettiği İstanbul, listeye 18'inci sıradan girdi. İstanbul'un hemen altında ise 19 milyarderle Fransa'nın başkenti Paris yer aldı. Toplamda sadece 7 milyardere sahip Almanya'nın başkenti Berlin ve ABD'nin Miami kenti ise listenin sonunda yer buldular.

İŞTE O LİSTE

1 – New York 87

2 – Hong Kong 79

3 – Moskova 71

4 – Pekin 61

5 – Londra 55

6 – Şanghay 45

7 – San Francisco 42

8 – Shenzen 39

9 – Seul 38

10 – Mumbai 37

11 – Sao Paolo 30

12 – Bangkok 28

13 – Singapur 24

14 – Taipei 24

15 – Los Angeles 22

16 – Tokyo 22

17 – Delhi 21

18 – İstanbul 20

19 – Paris 19

20 – Guangzhou 17