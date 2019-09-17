Nükleer yarışında felaket senaryosu… Saatler içinde 34 milyon kişi ölecek!

ABD'nin Princeton Üniversitesi tarafından yayınlanan simülasyona göre ABD ve Rusya arasında çıkacak olası bir nükleer savaş, ilk 5 saat içerisinde 34 milyon kişinin hayatını kaybetmesine ve 57 milyon kişinin yaralanmasına sebep olabilir.

Uzmanlar can kaybının, atom bombası patlamasından sonraki radyoaktif döküntüler ve nükleer patlamanın ardından ortaya çıkacak uzun vadeli kıtlık, kuraklık gibi sorunlarla hızla artacağını belirtti. ‘Plan A’ adı verilen 4 dakikalık simülasyon, ABD ve Rusya'nın güncel nükleer silah sayısı, nükleer silahların menzili ve tahmini can kaybı göz önüne alınarak oluşturuldu.

FÜZE ANLAŞMASINDAN ÇEKİLMELERİ ENDİŞELERİ ARTIRIYOR

Birleşmiş Milletler Silahsızlanma Araştırmaları Enstitüsü (UNIDIR) Başkanı Renata Dwan'ın Mayıs ayında yaptığı açıklamaya göre İkinci Dünya Savaşı'ndan beri dünya nükleer savaşa hiç bu kadar yakın olmamıştı. ABD ve Rusya’nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan (INF) çekilmesi de nükleer savaş endişelerini artırıyor.

Üniversitedeki uzmanlara göre simülasyon endişe verici olsa da aslında devletlere olası bir nükleer savaş durumunda vatandaşlarını korumak için önlem almaları gerektiğini gösteren bir uyarı niteliğinde.