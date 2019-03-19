Pompeo’dan Akdeniz’i kızıştıracak seyahat

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Pompeo’nun 19-23 Mart’ta Kuveyt, İsrail ve Lübnan’ı ziyaret edeceği bildirildi. Pompeo’nun, söz konusu ülke yetkilileriyle toplantılar yapacağı, İsrail’de Yunan ve Güney Kıbrıslı yetkililerle de bir araya geleceği kaydedildi. Açıklamada, “Bakan, bölgesel istikrarın sağlanması, güvenlik ve ekonomik iş birliğinin yanı sıra İran rejiminin zararlı faaliyetlerine karşı koyma konularını da ele alacak” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Pompeo’nun İsrail’deki görüşmelerinde Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrailli yetkililer ile bir araya geleceği, enerji ve güvenlik konularında iş birliği yapılması çağrısında bulunacağı belirtildi. Açıklamada, Pompeo’nun, İsrail ve Filistin arasında barışın sağlanması konusunda görüşmeler yapacağı, Ağlama Duvarı ve Hazreti İsa’nın mezarının bulunduğuna inanılan Kıyamet Kilisesi’ne (Kutsal Kabir-Yeniden Diriliş) giderek dini hoşgörüyü destekleme ve antisemitizme karşı mücadele konusunda da açıklamalarda bulunacağı kaydedildi.

Pompeo’nun liderlerle Tahran yönetimine karşı mücadelenin önemine değineceği belirtildi. Açıklamada, “İran rejimi, Orta Doğu’daki istikrara en büyük tehdittir. Bakan, ABD'nin, Hizbullah ve Hamas'ın yasa dışı tünel açması, İran menşeli yüzlerce roket ve füzenin İsrail'e atılması ve İran’ın saldırganlığı ile mücadele konusundaki kararlılığını vurgulayacak. Ayrıca Lübnan yönetimindeki Hizbullah etkisine dair endişesini yineleyecek” ifadeleri yer aldı.