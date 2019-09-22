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Pompeo’dan dünyaya, Çin’in Uygur Türklerine baskısına ‘karşı durma’ çağrısı!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, tüm ülkelere, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki baskı politikasına karşı durma çağrısı yaptı.

22:29 -
Haberler Dünya
Pompeo’dan dünyaya, Çin’in Uygur Türklerine baskısına ‘karşı durma’ çağrısı!

Pompeo, New York’ta Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan dışişleri bakanlarıyla yaptığı toplantıda, terörle mücadelede birlikte çalışmayı devam ettirmeleri gerektiğini belirtti.

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Tüm ülkelere, Çin’in Uygur Türklerine yönelik baskı politikasına karşı durma çağrısı yapan Pompeo, “Terörizm konusunda, Çin’in Sincan’daki baskı kampanyasının terörizmle ilgili olmadığını söylemekte yarar var. Bu, Çin’in kendi vatandaşlarının Müslümanlık inancını ve kültürünü silme girişimiyle ilgili” değerlendirmesinde bulundu. AA

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