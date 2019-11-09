Pompeo’dan Macron’a çok sert yanıt: NATO’nun devri kapanabilir

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Economist gazetesine verdiği röportajda Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak ve terör koridorunu ortadan kaldırmak için başlattığı Barış Pınarı Harekâtı'nı eleştirerek, “NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti” sözlerine sarf etmişti.

Macron’un maksadını aşan sözlerine ilk yanıt Almanya Başbakanı Merkel’den gelmişti. Merkel “Fransa Cumhurbaşkanı görüşlerini aktarmak için keskin ifadeler seçti. Ben NATO'daki ülkelerin ortaklığını bu şekilde görmüyorum. Bence NATO güvenliğimizin mihenk taşı olarak önemini koruyor” demişti.

Stoltenberg ise NATO'nun geçmişte de zorluklardan geçtiğini dile getirerek, 1956'daki Süveyş Krizi ve 2003'teki Irak Savaşı'nı hatırlatmıştı.

EN SERT TEPKİ POMPEO’DAN

Macron’a tepki gösterenler arasında en sert ifadeler kullanan isim ise ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo oldu.

Macron’a katılmadığını söyleyen Pompeo, “70 yılın ardından NATO’nun büyümesi ve değişmesi gerek. Günümüzün gerçeklikleri ve zorluklarıyla yüzleşmesi gerek. Eğer uluslar NATO’nun ihtiyaç duyduğu kaynakları sağlamadan, sözlerini tutmadan NATO’nun savunma faydalarından yararlanabileceğini düşünürse, NATO etkisizleşebilir veya NATO’nun devri kapanabilir” diye konuştu.