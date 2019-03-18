Putin’den Erdoğan’a cami açılışı daveti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım'ın 2014 yılında referandum ile Rusya'ya bağlanmasının 5. yıl etkinlikleri kapsamında Kırım'ı ziyaret etti. İlk olarak geçtiğimiz yıl açılan elektrik santrali açılışını gerçekleştiren Putin, burada yaptığı konuşmada elektrik santralinin Kırım'ın tüm elektrik ihtiyacını karşılayacağını, tam kapasite ile çalıştıktan sonra komşu ülkelere elektrik satılabileceğini söyledi. Putin konuşmasında Kırım'ın Rusya'ya bağlanmasından sonra Kırım'a yapılan yatırımlardan bahsederek, “Kırım'ın 2014 yılında elektrik üretimi 160 megawatttı ve Ukrayna Kırım'a elektrik sağlayamıyordu. Evlere, hastanelere, okullara, turistik tesislere ve sanayi kuruluşlarına elektrik sağlanamıyordu” diyerek kendilerinden sonra bu sorunların ortadan kalktığını söyledi.

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Açılışın ardından Kırım'daki Sivil Toplum Kuruluşları ve dini önderler ile toplantı gerçekleştiren Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Kırım’ın Akmescit kentindeki Cuma Camii’nin açılış törenine davet etti. Putin, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı davet ettim. O, bu konuda bilgiye sahip ve anladığım kadarıyla bu davete olumlu yaklaştı. Bakalım nasıl olacak, gelmeye zaman ve imkan bulacak mı?” ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Kırım'ı ilhakından sonra başlatılan Cuma Camii’nin inşası son aşamaya gelirken resmi açılış töreninin 21 Nisan’da yapılacağı açıklandı. İHA