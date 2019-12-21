Putin’den Türk dillerinin temeline destek sözü!

Sputnik’teki habere göre, Altay Cumhuriyeti'nden bir gazeteci, Putin'in büyük yıl sonu basın toplantısında, Gorno-Altaysk şehrinde Altayca öğreten tek okulun kiralık binada bulunduğunu ve acınacak durumda olduğunu anlattı.

Altaycanın, en eski Türk dillerinden biri olduğunu hatırlatan Putin, “Aslında diğer tüm Türk dillerinin temeli” dedi.

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“SÖZ VERİYORUM”

Genel olarak Rusya'da yaşayan tüm halkların kültür, gelenek ve dillerin öğrenilmesine daha fazla ilgi göstermeleri gerektiğini kaydeden Putin, “Ve eğer okul, üstelik ulusal dilde ders veren bir okul acınacak durumdaysa bu elbette kabul edilemez. Bana, “Okulu kurtarmaya ve yeniden yapmaya yardımcı olun', dediniz. Söz veriyorum, bunu yapacağız” ifadelerini kullandı.