Resmen dram… Erotik filmlere damgasını vuran ünlü oyuncu sokaklara düştü

Gerçek adı Stephanie Sadorra olan 37 yaşındaki aktris, şehirdeki tünel ağlarında yaşayan evsizlere ilişkin bir belgesel çekimi yapan Hollandalı haber kanalı ekibi tarafından fark edildi.

İngiliz The Mirror gazetesinin haberine göre; tanınamaz hale gelen Sadorra, program ekibine gerçek kimliğini açıklayarak, bir dönemin ünlü porno yıldızlardan biri olduğunu söyledi.

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Sadorro, 2009 yılında modelliğe odaklanmak için sektörü bırakmadan önce meşhur filmlerde oynamış ve ‘Hustler’ ve ‘Penthouse’ gibi dergilerde boy göstermişti.

RTL 5 kanalında yayınlanan belgeselde konuşan Amerikalı oyuncu, “Gerçekten çok meşhur olmuştum. Belki biraz çok meşhurdum. Bazı yerlerdeki listelerde hâlâ ilk 100’deyim. Çok seksi bir kadındım” diyor.

Tennessee eyaletine bağlı Clarksville kentinde doğan Sadorra’nın ne kadar süredir evsiz olduğu ve tünellere nasıl girdiği ise bilinmiyor.

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Sadorra, suyun bulunmadığı tünellerde, birbirine kenetlenmiş insanlar arasında yaşadığını ve mutlu olduğunu söyledi: “Düşündüğünüz kadar zor değil. Herkes gerçekten çok saygılı.”