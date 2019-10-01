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Ruhani ile Putin nükleer anlaşmayı görüştü

Erivan'da bir araya gelen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer anlaşmanın yanı sıra ikili, bölgesel ve küresel konuları ele aldı

22:39 -
Haberler Dünya
Ruhani ile Putin nükleer anlaşmayı görüştü

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) Yüksek Konseyi toplantısına katılmak üzere Erivan’da bulunan Ruhani, Putin ile nükleer anlaşma ile ikili, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

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Nükleer anlaşmanın uluslararası sorunların çözümü için başarılı bir model olduğunu savunan Ruhani, söz konusu anlaşmanın sonuç vermesi için tüm tarafların karşılıklı olarak taahhütlerini yerine getirmeleri gerektiğini ifade etti.

Anlaşmaya taraf ülkelerden uygulamaya dönük adım atmalarını isteyen Ruhani, Moskova’nın bu noktada oynadığı rolün önemli olduğunu söyledi.

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Rusya Devlet Başkanı Putin de nükleer anlaşmaya desteğini yineleyerek, Moskova’nın tüm imzacı ülkelerin taahhütlerini uygulaması için çaba göstereceğini belirtti.

Putin ayrıca, İran’ın AEB ile resmi olarak iş birliğine başlamasını olumlu karşıladıklarını ve bu gelişmenin bölgesel iş birliğine daha geniş bir zemin hazırlayacağını kaydetti.   AA

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