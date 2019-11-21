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Rum yönetiminden KKTC bayrağı açıklaması

Kıbrıs Rum Polis Genel Müdürü Kipros Mihalidis, Güney Kıbrıs'ta yakılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayrağı ile ilgili araştırma yapılması talimatı verdiğini açıkladı. Rum polis müdürü Mihailidis, “Yaşanlar ciddi bir olay“ dedi.

18:09 -
Haberler Dünya
Rum yönetiminden KKTC bayrağı açıklaması

Güney Kıbrıs’ta Türklere karşı ırkçı saldırılarıyla bilinen ELAM örgütü, 15 Kasım’da KKTC bayrağı yakmıştı. Türkiye ve KKTC, bayrak yakma olayına sert tepki göstermişti. KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Güney Kıbrıs’tan yaşananlarla ilgili açıklama gelmemesini, ‘hayra alemet değil’ diye değerlendirmişti.

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6 GÜN SONRA AÇIKLAMA

Olayın üzerinden 6 gün geçtikten sonra Rum Polis Genel Müdürü Kipros Mihailidis’ten açıklama geldi. Lefkoşa'daki Rum Polis Müdürlüğü'nü ziyarete giden Mihailidis, KKTC bayrağının yakılması olayının araştırılması talimatını verdiğini söyledi. Mihailidis, “Olay ciddi bir olay. Titizlikle araştırılacak. Araştırmanın sonucu göreceğiz” dedi.  DHA

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Başbakan Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa Polis Türkiye
Son güncelleme: 18:11 21.11.2019
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