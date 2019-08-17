Rus Özel Kuvvetleri resmen rezil oldu

Başkent Moskova'da Rusya Özel Kuvvetleri tarafından çeşitli suçlardan aranan ve yeri tespit edilen bir zanlıya operasyon yapıldı. Edinilen bilgiye göre olay şöyle gerçekleşti:

Evin kapısını kırmak yerine binanın ikinci katına merdivenle çıkmayı deneyen ekipten bir kişi yukarı çıkarken, diğer üç polis merdiveni tuttu.

Merdivenden çıkan polis pencereyi tekmeleyerek açmaya çalıştı. Başarısız olunca ardından bu kez pencereye omuz attı. Tam bu esnada da polis pencereden düştü.

Özel kamuflajları olan polisler, düşen arkadaşlarını tutmaya çalışırken de zanlı pencereye yöneldi.

Pencereden düşen polis yine merdivenlerden çıkarak bu kez çekiçle vurarak pencerenin camını kırdı.

Zanlı ise pencereyi açarak polisin içeriye girmesini kolaylaştırdı.

ALAY KONUSU OLDULAR

Çevrede bulunanlar tarafından kaydedilen görüntüler sosyal medyada yayınlandıktan sonra Rusya'da en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.

Ruslar, Özel Kuvvetleri’nin düştüğü durumla sosyal medyada bolca alay etti.

Edinilen bilgiye göre çeşitli suçlardan dolayı aranan zanlının polis tarafından gözaltına alındı.