Rusya’dan ABD’ye Kırım isyanı!

Daha önce Pompeo, ABD'nin Golan Tepeleri'ni İsrail toprakları olarak kabul etme isteğinin Kırım durumu konusunda Washington'un çifte standart uyguladığını göstermediğini açıkladı.

Zaharova ‘Rossiya 1' TV kanalına yaptığı açıklamada şunları söyledi: “ABD Dışişleri Bakanı tarafından söylenen mükemmel bir söz var. Artık onların neden Kırım'a kimseyi bırakmadıkları anlaşıldı. Bunun nedeni zaten ortada. İlk olarak, onlar Kırım'a kimseyi göndermiyorlar, yasaklıyorlar, korkutuyorlar, yaptırım listeleri oluşturuyorlar. İkincisi, Kırımlıları da Avrupa'ya almıyorlar. Neden? Çünkü bu gerçekleri ortaya çıkartacak ve bu da Pompeo'nun mantığına göre otomatik olarak yarımadanın kabul edilmesine neden olacak.” DHA