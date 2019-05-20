Savunma Bakanı Akar ve Şoygu’dan İdlib görüşmesi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Açıklamada, “Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İdlib'teki son gelişmeler ve bölgede gerginliğin azaltılması için alınacak tedbirler başta olmak üzere bölgesel güvenlik konuları Soçi'de imzalanan mutabakat kapsamında değerlendirildi” dendi.