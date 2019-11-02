Sevgilisine uçak kullanmayı öğreten pilot hakkında soruşturma!

Görüntüler, Rusya´nın Sibirya bölgesinde Yakutsk-Batagay uçuşu sırasında kaydedildi. IrAreo Havayolları’nda görevli Kirill isimli pilot, iddiaya göre uçağın kontrolünü kız arkadaşı Anna´ya bıraktı. Görüntülerde pilotun, uçağı nasıl kullanması gerektiğini kız arkadaşına tarif ettiği görüldü. Rus medyası, uçakta 50 kişinin bulunduğunu bildirdi. Görüntülerin medyada yer alması üzerine Anna isimli kadının sosyal medya paylaşımlarını kaldırdığı öğrenildi.

Rus savcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA