Sınırda ele geçirildi! Bir kişi gözaltına alındı

Marneuli kentinin Sadakhlı köyünde yer alan Gürcistan-Ermenistan sınır kapısında bir Ermeni vatandaşı M.Militos’un kendisine ait olan minibüsün içinde dört toryum maddesi taşıdığı tespit edildi.

Şahıs gözaltına alınırken, Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi'nin yaptığı açıklamada, “Toplam ağırlığı 71.63 kg olan kutuyu kontrol ederken, nükleer bir madde olan radyoaktif “Toryum 232” izotopu bulundu. Bu madde insan hayatı ve sağlığı için tehlikelidir” denildi. Ermenistan vatandaşının 5 ila 10 yıl hapis cezasına çarptırılması bekleniyor. İHA