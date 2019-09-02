Şok… Şok… Kral’a gözdağı: Yaşadıklarımı açıklarsam belki rahatlarım

Dünya medyasının yakından izlediği ve Kral’ın tahtan feragat ettiği aşk ve ayrılık hikâyesinde son hamle Rusya güzelinden geldi. Voyevodina, Instragram hesabından çiftin aşk dolu bir fotoğrafını paylaştı.

Paylaşımdaki fotoğrafın ne zaman çekildiği bilinmezken, Moskova’da oğlu Leon’la birlikte yaşayan Voyevodina, konum olarak Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’u seçti.

Eski Kral’a yönelik mesajda 27 yaşındaki model, “Herkesin gerçekten bize ne olduğunu bilmek istediğini biliyorum. Önceden hikâyemi açıklamaya hazır değildim. Belki, gerçeği söylersem kendimi daha iyi hissedeceğim… Fakat kimseyi incitmek istemiyorum” ifadelerini kullandı.

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KRAL: BABASI BEN OLMAYABİLİRİM

İngilizce yayın yapan Singapur merkezli ‘Straits Times' gazetesi, eski kralın avukatına dayanarak, minik Leon’un babasının Sultan Muhammed olduğuna dair nesnel bir kanıt olmadığını ifade etmişti.

Eski Kral Muhammed'i temsilen konuşan avukat Koh Tien Hua, “Çiftin haziran ayında İslami geleneklere göre boşandığını” vurgulamıştı. Buna göre; Muhammed bir tanığın huzurunda üç kez “boş ol” diyerek Voyevodina'dan ayrıldı.

Avukat Koh, Voyevodina'nın geri döndürülmesi mümkün olmayan boşanma kararıyla ilgili 22 Temmuz'da avukatları aracılığıyla haberdar edildiğini ve bir boşanma belgesi kopyasının kendisine iletildiğini ifade etmişti.

Fakat Voyevodina, boşandıkları yolundaki haberleri reddediyor. Bir Malezya sitesine konuşan genç kadın, “Çocuğumla birlikte Rusya'dayım. Haziran ayında boşanma işlemleri için Singapur'da değildim. Bir bir provokasyondur. Ben hiçbir zaman boşanmadım” demişti.

Kelantan Sultanı olan Muhammed, ocak ayında herkesi şaşırtan bir kararla tahtan feragat etmiş ve Rus güzel Oksana Voyevodina ile evlenmişti.