Son dakika… 157 kişiye mezar olan uçağın kara kutusu bulundu

Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’dan Kenya’nın başkenti Nairobi’ye gitmek üzere yola çıkan fakat kalkıştan 6 dakika sonra düşen uçakla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Kabin memurları ve pilotlar da dahil 157 kişiye mezar olan uçağın enkazında yapılan arama kurtarma çalışmalarında uçağın kara kutusu ve uçuş verilerine ulaşıldı.

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Etiyopyalı yetkililer, kokpitte yapılan ses kaydı ve uçağın verilerinin incelemeden sonra açıklanacağını duyurdu. Etiyopya ve Çin’de yetkililer 33 farklı ülkeden 157 kişinin öldüğü uçak kazası sonrasında Boeing’in 737 MAX8 model uçağının kullanılmasını askıya almıştı. Bunlara Endonezya da eklendi. Geçen yılın Ekim ayında Endonezya’da uçuş yapan Lion Air’in aynı model uçağı düşmüş ve 189 yolcu ve mürettebat yaşamını yitirmişti.

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