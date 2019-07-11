Son dakika… 22 ülkeden Çin’e Uygur Türkü kınaması

Dünya ülkeleri ilk kez bir araya gelerek Çin’e karşı bir tutum sergiledi… Aralarında Japonya, İngiltere, Fransa ve Avustralya gibi ülkelerin de bulunduğu 22 ülke Birleşmiş Milletler’e bir mektup yazarak Çin’e tepki gösterdi.

22 ülke, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet’e gönderdikleri mektupta Çin’in tutumunu eleştirdi.

Doğu Türkistan’da Uygur Türklerine yönelik sistematik şiddet ve gözaltıların bir an önce sona erdirilmesi çağrısında bulunulurken, bu hamle uluslararası kamuoyunun bu konuda ilk kez birlikte hareket ettiği bir olay olarak tarihe geçti.

CNN’de yer alan haberde 22 ülke arasında Türkiye ve Müslüman ülkelerin yer almadığı belirtildi. Rapora imza atan ülkeler arasında Avustralya, Kanada, Japonya, Yeni Zelanda, İngiltere, Fransa ve Almanya gibi ülkeler yer alıyor.