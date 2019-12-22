Son dakika… 40 yılı aştı! Küba’da bir ilk yaşandı

Başbakanlık pozisyonu, 1976 yılında devrimci lider Fidel Castro tarafından kaldırılmıştı. Bu yıl yürürlüğe giren yeni anayasa kapsamında ise başbakanlık geri getirildi.

56 yaşındaki Manuel Marrero Cruz, Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel’in bazı sorumluluklarını devralacak.

Küba devletinin kontrolündeki ‘Cubadebate’ yayın kuruluşu, Cruz’un pozisyonunu şu ifadeyle açıklığa kavuşturdu: “Hükümetin başı, cumhuriyetin başkanının idari sağ kolu olacak.”

Küba rejimini eleştirenler, yapılanların ‘kozmetik’ değişiklikler olduğunu savunuyor ve Ada’daki gerçek karar mekanizması olarak Küba Komünist Partisi ve ordunun kalacağını düşünüyor.