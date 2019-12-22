Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… 40 yılı aştı! Küba’da bir ilk yaşandı

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ülkede 40 yılı aşkın süredir olmayan bir uygulamayı hayata geçirdi ve Turizm Bakanı Manuel Marrero Cruz'u 'başbakan' olarak görevlendirdi.

Sozcu.com.tr
09:20 -
Haberler Dünya
Son dakika… 40 yılı aştı! Küba’da bir ilk yaşandı

Başbakanlık pozisyonu, 1976 yılında devrimci lider Fidel Castro tarafından kaldırılmıştı. Bu yıl yürürlüğe giren yeni anayasa kapsamında ise başbakanlık geri getirildi.

56 yaşındaki Manuel Marrero Cruz, Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel’in bazı sorumluluklarını devralacak.

Küba devletinin kontrolündeki ‘Cubadebate’ yayın kuruluşu, Cruz’un pozisyonunu şu ifadeyle açıklığa kavuşturdu: “Hükümetin başı, cumhuriyetin başkanının idari sağ kolu olacak.”

Küba rejimini eleştirenler, yapılanların ‘kozmetik’ değişiklikler olduğunu savunuyor ve Ada’daki gerçek karar mekanizması olarak Küba Komünist Partisi ve ordunun kalacağını düşünüyor.

FOTO: Reuters

ANAYASA Başbakan Başbakanlık Fidel Castro Küba son dakika
Son güncelleme: 09:41 22.12.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more