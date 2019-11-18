Son dakika… Çavuşoğlu’ndan ABD ve Rusya’ya tepki!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye’deki terör örgütlerine karşı ABD ve Rusya ile varılan mutabakatların yerine getirilmediğini açıkladı.

Bakan Çavuşoğlu, “Eğer buralar temizlenmezse harekatı başlatacağız” dedi.

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