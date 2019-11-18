Son dakika… Çavuşoğlu’ndan ABD ve Rusya’ya tepki!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye&#8217;deki terör örgütlerine karşı ABD ve Rusya ile varılan mutabakatların yerine getirilmediğini açıkladı.. Bakan Çavuşoğlu, &#8220;Eğer buralar temizlenmezse harekatı başlatacağız&#8221; dedi.. AYRINTILAR GELİYOR&#8230;. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2019/dunya/son-dakika-6-5458177","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2019/dunya/son-dakika-6-5458177","pageType":"yazi","pageIdentifier":5458177,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"dunya","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":""}); aip('newsArticle', {"identifier":5458177,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2019/dunya/son-dakika-6-5458177/","headline":"Son dakika&#8230; u00c7avuu015fou011flu&#8217;ndan ABD ve Rusya&#8217;ya tepki!","articleBody":"","articleSection":"dunya","keywords":"["ABD","D\\u0131\\u015fi\\u015fleri Bakan\\u0131","mevl\\u00fct \\u00e7avu\\u015fo\\u011flu","Rusya","son dakika","Suriye"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2018/03/sondakika-20180305.jpg","author":"Samet DEMu0130R","dateCreated":1574096470,"datePublished":1574096470,"dateModified":1574097076,"info":"{"seo_news":"false"}"});