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Son dakika… Çavuşoğlu’ndan ABD ve Rusya’ya tepki!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(ABD ve Rusya ile Suriye'nin kuzeyi için) Mutabakatın gereğini yaptılar mı şu ana kadar, hayır yapmadılar. Yapılması lazım" dedi.

20:01 -
Haberler Dünya
Son dakika… Çavuşoğlu’ndan ABD ve Rusya’ya tepki!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye’deki terör örgütlerine karşı ABD ve Rusya ile varılan mutabakatların yerine getirilmediğini açıkladı.

Bakan Çavuşoğlu, “Eğer buralar temizlenmezse harekatı başlatacağız” dedi.

AYRINTILAR GELİYOR…

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Son güncelleme: 20:11 18.11.2019
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