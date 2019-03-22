Son dakika… ABD’den flaş IŞİD açıklaması!

ABD Başkanı Donald Trump ile Florida’ya giderken uçakta basın mensuplarına açıklama yapan Sözcü Sanders, Suriye’deki son durumu değerlendirdi. Elindeki Suriye haritasını basın mensuplarına gösteren Sanders, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan’ın uçakta Trump’ı bilgilendirdiğini ve buna göre, Suriye’de artık IŞİD’in elinde hiç toprak parçası kalmadığını açıkladı. Sanders, Pentagon’un konuyla ilgili detaylı açıklama yapabileceğini de sözlerine ekledi, ancak Pentagon’dan henüz bir açıklama yapılmadı.

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TRUMP’TAN DEAŞ HARİTASI

Öte yandan Trump uçağının Florida’ya inişinde, kendisini karşılamaya gelen destekçilerine bir Suriye haritasını göstererek, Başkanlık seçim günündeki IŞİD ile bugünkü arasındaki farkı dile getirdi. Başkanlık seçim günü pek çok bölgesi IŞİD’e ait kırmızı renkle gösterilen haritanın bugünkü halinde ise bölgelerin tamamen beyaz olduğu görülüyor. Trump’ın gösterdiği haritanın, dün basın mensuplarına dağıttığı harita ile aynı olduğu belirtildi. ABD yönetimi daha önce birkaç kez IŞİD’in yenildiğini açıklamış ve son kalan küçük bir toprak parçasının geri alınmak üzere olduğunu ifade etmişti. AA