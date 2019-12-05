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Alemci polis şefi görevinden alındı

ABD'de suç oranının en yüksek olduğu kentlerin başında gelen Chicago'da polis şefi Eddie Johnson'ın görüntüleri başını yaktı. Videoda bir kadınla içki içip otomobilde uygunsuz görüntüleri ortaya çıkan Johnson görevinden alındı.

Tayfun HOPALI / ABD
11:18 -
Haberler Dünya
Alemci polis şefi görevinden alındı

ABD, bir kadınla alkol alıp otomobilde uygunsuz görüntüler veren polis şefi Eddie Johnson’ı konuşuyor… 16 Ekim akşamı bir kadınla alem yaparken çekilmiş görüntüleri ortaya çıkan Johnson hakkında kritik bir gelişme yaşandı.

ABD’nin suç oranı en yüksek şehirlerinden biri olan Chicago’nun Şubat ayında göreve gelen Lori Lightfoot, Johnson’ı görevden aldı. Şehir tarihinde ilk lezbiyen Afro-Amerikan kadın belediye başkanı olan Lightfoot, “Görüntüler polis şefinin eşine ve ailesine zarar verebilir. Gizli yürütülen soruşturma sonunda polis şefini görevden almak zorunda kaldık” açıklamasını yaptı.

Bu olay açığa çıkmadan kısa bir süre önce polis şefi yıl sonunda emekli olacağını açıklayarak soruşturmayı engellemeye çalışmıştı. Polis şefi Eddie Johnson yılda 260.000 dolar kazanıyordu. 

ABD Dolar emekli Kadın Polis son dakika
Son güncelleme: 11:19 05.12.2019
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