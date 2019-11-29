Son dakika… Alman kanalına çıktı: Sert eleştiriler gelince tansiyon yükseldi

Barış Pınarı Harekâtı çerçevesinde Türkiye destekli “Suriye Milli Ordusu” (SMO) unsurlarının insan hakları ihlalleriyle ilgili soruya soruşturmaların sürdüğü yanıtını veren Kalın, Sebastian'ın kaç soruşturma bulunduğu yönündeki ısrarlı soruları karşısında, “İyi bir gazeteci olarak arayıp bulabilirsiniz” dedi.

Sebastian bunun üzerine Kalın’a “Siz de bilmiyorsunuz değil mi?” diyerek soruşturma yürütüldüğü ifadesinin sadece genel bir mazeret olduğunu savundu.

SMO’YA YÖNELİK ELEŞTİRİLER

Suriye Milli Ordusu mensuplarına yönelik “cihatçı” gibi yakıştırmaları eleştiren Kalın, söz konusu kişilerin ABD'nin beş-altı yıl önce Esad rejimine karşı desteklediği aynı güçler olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“ABD’liler zaman içinde politika değiştirdiler. İdlib bölgesinde Esad güçlerine karşı savaşanlarla aynı Suriyeliler. Bölgede Esad ve IŞİD'e karşı savaştıklarında herkes onları alkışlamıştı.”

PKK/YPG’YE VERİLEN DESTEK

Kalın, ABD’nin Suriye’deki PYD-YPG'ye verdiği desteğe ilişkin olarak da şunları söyledi:

“PYD-YPG’li teröristler, Trump yönetimi dahil, özgürlük aşığı bütün liberal Batılı ülkeler tarafından desteklenen Marksist-Leninist bir örgüttür. ABD’nin Suriye'de IŞİD'le savaş adına Marksist-Leninist bir örgütü desteklemesi benim için anlaşılması oldukça zor bir durum.”

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ ELEŞTİRİLERİ

Türkiye’de basın özgürlüğü önündeki engellerle ilgili eleştiriler konusunda da konuşan Kalın, “Türkiye’de her türlü özgür medyanın bulunduğunu”, yargılananların terör propagandası yaydığını savundu.

KAYYUM ATANAN BELEDİYELER

Mülakatın ardından geçilen ve izleyicilerden soru alınan bölümde de zaman zaman gergin anlar yaşandı. Tim Sebastian’ın görevden el çektirilen HDP’li belediye başkanları konusunu gündeme getirmesi üzerine “Ne yazık ki halkın parasıyla PKK’yı destekliyorlardı” diyen Kalın, “Kaçı hüküm giydi?” sorusu üzerine “20 kişiden… bilmiyorum. Mahkeme süreci devam ediyor” dedi.

Net yanıt alamayan Sebastian ise şimdiye kadar hüküm giymiş kimsenin olmadığını hatırlatarak “Masumiyet karinesine ne oldu?” sorusunu yöneltti. Kalın yargılama sürecinin devam ettiğini söylemekle yetindi.

“ZAMAN İÇİN YAZDIM, ÇALIŞMADIM”

Kalın, Sebastian’ın “Belki siz de yargılanırsınız sonraki hükümet geldiğinde. Bu hiç aklınızdan geçti mi? Gülenci bir gazetede çalışıyordunuz. Zaman’da” ifadesi üzerine şu yanıtı verdi:

“Onlar için çalışmadım, orada yazdım, arada fark var” yanıtını verdi.

Sebastian'ın “Türkiye’de devranın dönmesinden endişeli misiniz? Belki sıradaki geldiğinde…siz mahkemeye çıkacaksınız” sorusunu tekrar etmesi üzerine Kalın, “Bilmiyorum, belki 5-10 yıl içinde Naziler sizce iktidara gelir ve sizi yargılar mı? sorusunu yöneltti.