Son dakika… Almanya tutuklanan Türk avukat için devrede

Gizlilik kaydıyla Reuters haber ajansına konuşan Alman diplomat, suçlamaların ne olduğunu öğrenmek ve tutukluluğu kaldırmak için yoğun çaba gösteriyoruz. Tutukluluk anlaşılamaz” dedi.

Söz konusu yetkili, ismini açıklamadığı Türk avukatın eylül ayı ortasında tutuklandığını da sözlerine ekledi.

Alman Der Spiegel dergisi ise, kimliğini Yılmaz S. olarak duyurduğu avukatın yüzlerce dosyasına el koyulduğunu yazdı.

Yılmaz S.’nin Almanya’ya iltica başvurusu yapan Türk vatandaşlarıyla ilgili belgeleri incelemesi için Almanya Başkonsolosluğu tarafından tutulduğu belirtiliyor.

İDDİA: PKK’LI VE FETÖ’CÜLERİN BELGELERİNDE OYNAMA YAPTI

Yılmaz S.'nin 15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra Almanya'ya sığınan PKK'lı ve FETÖ'cülerin iltica başvurularının kabul edilmesi için belgelerde tahrifat yaptığı iddia ediliyor.

Yılmaz S. 17 Eylül’de gözaltına alınırken, Ankara’da çalıştığı büronun arandığı ve en az 280 dosyaya el koyulduğu belirtilmişti.

Der Spiegel haberinde, Alman hükümetinin, iltica başvurusunda bulunmuş olan yaklaşık 50 Türk hakkındaki bilgi ve dosyaların bu tutuklanmayla MİT'in eline geçmesinden endişe duyduğunu yazdı.

Habere göre, Alman hükümet çevrelerinde olay “aşırı hassas” olarak nitelendiriliyor.