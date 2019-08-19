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Son dakika… Antarktika’nın derinliklerinden çıktı, ilk kez görüntülendi

Antarktika'da çalışma ve inceleme yapan bir grup bilim insanı derin sularda daha önce keşfedilmemiş bir canlıyı yakaladı. Uzmanlar ilk kez görüntülenen canlı hakkında, "Bunun ne tür olduğunu bilmiyoruz. Daha önce hiç böyle bir şey görmedik" dedi.

Sozcu.com.tr
16:34 -
Haberler Dünya
Son dakika… Antarktika’nın derinliklerinden çıktı, ilk kez görüntülendi

Antarktika’da incelemelerde bulunan bilim insanları bir belgesel hazırlayarak yaşadıklarını ve şekiflerini dünya kamuoyuyla paylaştı. YouTube üzerinden yayınlanan videoda okyanusun derin sularında bulunan yeni bir canlı türü de görücüye çıktı.

Bilim insanlarını bile şaşkına düşüren bu canlının türü hakkında birçok soru işareti olduğunu söyleyen uzman Andrew Stewart, “Bu canlı bizi çok şaşırttı. Bunun ne cins olduğunu bilmiyorum. Yüzgeçlerindeki renk deseni daha önce hiç görmediğim bir şey” dedi.

Zorlu koşullarda yaşayabilen canlıları incelemek için Antarktika’da çalıştıklarını söyleyen Stewart, “Dünyada başka hiçbir yerde görülemeyecek canlı türleri elimizde. Bu buz balıkları aşırı soğuklarda yaşayabiliyor” dedi.

Son güncelleme: android-time 16:38 19.08.2019
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