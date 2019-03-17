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Son dakika… Askeri üsse saldırı: Çok sayıda ölü var

Reuters haber ajansının servis ettiği son dakika haberinde Batı Afrika ülkesi Mali'de bir grup teröristin askeri üsse saldırı yaptığı açıklandı. Resmi makamlar en az 16 askerin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

13:40 -
Haberler Dünya
Son dakika… Askeri üsse saldırı: Çok sayıda ölü var

Batı Afrika ülkesi Mali’de silahlı bir saldırı meydana geldi. Ülkenin merkezindeki Mopti bölgesinde kimliği belirlenemeyen silahlı bir grup terörist askeri üsse saldırı düzenledi. Kareri kasabasının yakınlarında bulunan Dioura köyündeki askeri üsse düzenlenen saldırıda 16 askerin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Kareri’nin valisi Yusuf Coulibaly, olayda en az 16 askerin yaşamını yitirdiğini ve 5 aracın da kullanılamaz hale geldiğini aktardı. Mali, son yıllarda El-Kaide bağlantılı gruplar tarafından yönetiliyor.

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Son güncelleme: android-time 14:35 17.03.2019
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