Son dakika… Avrupa’dan İmamoğlu’nun zaferine ilişkin ilk yorumlar

Avrupa Birliği’nin yasama organı Avrupa Parlamentosu’nda Türkiye konusunda uzmanlaşan birçok parlamenter ve politikacı, İstanbul seçimlerinin sonuçlarına ilişkin mesajlar paylaştı.

Avrupa Parlamentosu Liberal Grup Başkanı ve eski Belçika Başbakanı Guy Verhofstadt:

“Türkiye demokratik açıdan yeni bir güne uyanıyor. Avrupa Parlamentosu her zaman demokratik güçlerin yanında durdu. Sonuçlar İstanbul halkının, otoriterliği ve popülizmi kabul etmediğini gösteriyor. Erdoğan’a karşı iki kez ayaklandılar, iki defa demokrasiyi savundular.”

Avrupa Parlamentosu Sosyalistler ve Demokratlar Grubu:

“İratxe Garcia ve Kati Piri İstanbul Belediye seçimlerini kazanan Ekrem İmamoğlu’na yürekten tebrik ediyor. Bu Türkiye’de demokrasi için büyük bir kazanç.”

Avrupa Parlamentosu Liberal Demokratlar Grubu’ndan Hollandalı Parlamenter Marietje Schaake:

“Tebrikler Ekrem İmamoğlu. Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisini tebrik etmesine sevindim. Türk halkı için bunun demokratik anlamda bir dönüm noktası olmasını diliyorum.”

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