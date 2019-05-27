Son dakika… Avusturya başbakanına güvensizlik oylaması gerçekleşti

Avusturya’da koalisyon ortağı FPÖ’nün lideri Strache’nin adının karıştığı video skandalı sonrasında Başbakan Sebastian Kurz’a karşı bugün güvensizlik oylaması yapıldı. Türkiye karşıtı tutumuyla bilinen Kurz, güvensizlik oylamasını kaybetti.

Böylelikle Kurz görevini bırakmaya zorlandı. Sık sık Türkiye karşıtı açıklamalarıyla bilinen Kurz’un görevini bıraktıktan sonra yerine geçecek ismi Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen’in geçici olarak ataması bekleniyor. Ülkede Eylül ayında seçime gidilmesi bekleniyor.

KRİZ NASIL ÇIKMIŞTI?

Avusturya’da eski Başbakan Yardımcısı Heinz-Christian Strache, kendini bir Rus milyarderin yeğeni olarak tanıtan bir kadına, partisi FPÖ'ye yapılacak bağışlar karşılığında, ülkedeki kamu ihalelerinden pay vermeyi taahhüt etmişti. Görüntülerde ayrıca, Avusturya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Kronen Zeitung'un, parlamento seçimlerinden üç hafta önce Rus yatırımcı tarafından satın alınması ve bu gazetenin desteği ile FPÖ'nün birinci sıraya taşınması halinde Strache'nin “Her şey hakkında konuşabiliriz” ifadesi yer alıyor.

Partisine bağış karşılığında kamu ihalelerinde kolaylık sağlama sözü verdiği görüntülerin basına yansıması sonrası parti genel başkanlığı ve başbakan yardımcılığı görevlerinden istifa deden Heinz-Christian Strache ise suçsuzluğunu ispatlayacağını açıklamıştı.