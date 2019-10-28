Son dakika… Bağdadi’den sonra ABD Başkanı bu tepkiyi hiç beklemiyordu

Dün 46 dakikalık bir basın toplantısı yaparak IŞİD elebaşı Bağdadi’nin öldüğünü duyuran ABD Başkanı Trump bu açıklamadan birkaç saat sonra bir beyzbol maçına gitti.

Nationals ile Astros arasında gerçekleşen serinin beşinci maçında tribündeki yerini alan Trump bir anda herkesin dikkatini çekti. Yapılan anons sonrasında stadyumdaki dev ekranda Trump’ın görüntüsü, eşi Melania ve misafirleri ile birlikte dev ekrana yansıtıldı.

Bu sırada seyircileri selamlayan Trump stadyumu adeta ikiye böldü. Kamera üniformalı askerlerden Trump’a dönünce stadyumdaki çok sayıda taraftar Trump’ı yuhalamaya başladı. Bazıları, “Onu tutuklayın” sloganları atarken bazı seyirciler Trump’a destek sloganı attı.

Trump bu karmaşanın ardından eşi Melania ve Cumhuriyetçi siyasetçiler Lindsey Graham, Steve Scalise, Mark Meadows, Liz Cheney ve Matt Gaetz ile maçı izledi.