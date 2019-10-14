Son dakika… Barış Pınarı Harekâtı: AB Türkiye’yi kınadı

AB, Türkiye’nin askeri harekâtının tüm bölgedeki istikrar ve güvenliğin altını oyduğunu, sivillere yönelik daha fazla eziyet, daha fazla yerinden edilme ve insani yardıma erişimin engellenmesiyle sonuçlandığını savundu.

Almanya ve Fransa tarafından teklif edilen silah ambargosu ise AB genelinde tüm ülkelerde kabul görmedi.

AB Konseyi’nden yapılan açıklamada, Türkiye’nin kuzeydoğu Suriye’deki askeri harekâtının ‘dramatik sonuçları’ olduğu belirtildi ve bazı AB ülkelerinin silah ihracatını durdurduğu kaydedildi.

AB dışişleri bakanları bugün Lüksemburg’da toplanmıştı. Toplantı sonrası dışişleri bakanları, “Üye ülkeler Türkiye’ye silah ithalatıyla ilgili kendi güçlü ulusal pozisyonlarına bağlı kalıyor” açıklaması yaptı.