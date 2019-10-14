Son dakika… Barış Pınarı Harekâtı: Bölgede dengeleri değiştirecek gelişmeler yaşanıyor

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, dün CBS kanalında yayınlanan ‘Face The Nation’ programında, Amerikan güçlerinin ilerleyen iki ordu arasında kalma ihtimali olduğunu belirtti.

Esper, “Savunulamaz bir durum. Geçen gece Başkan’la (Donald Trump) konuştum, ulusal güvenlik ekibinin diğer üyeleriyle görüştükten sonra kuzeydoğu Suriye’den planlı şekilde güçlerimizi çekmemiz yolunda talimat verdi” dedi.

Bakan Esper, tahmini 1000 Amerikan askerini Suriye’den çekme gerekçesini açıklarken, son 24 saat içerisinde öğrendikleri bir gelişmeye gönderme yaptı.

Buna göre; terör örgütü YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri, (SDG) Türkiye’ye karşı Şam rejimi ve Rusya ile anlaşma yapmak üzereydi.

ABD’li bakan bu bilgiyi “son 24 saat içerisinde” aldıklarını söylese de Amerikan yayın kuruluşu CNN, bu gelişmeyi dün bir SDG elebaşına dayandırarak duyurmuştu.

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Washington Yönetimi’nden gelen bu açıklamanı ardından Suriye devlet medyası, Suriye ordusunun ülkenin kuzeyine konuşlandığını duyurdu.

SANA haber ajansı, “Suriye Ordusu birlikleri Türkiye’nin Suriye topraklarına yönelik saldırganlığına karşılık vermek için kuzeye ilermeye başladı” ifadesiyle bir haber geçti.

Şam yönetimine yakın El Mayadin televizyonu ise, Suriyeli askerlerin Halep’in 85 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Menbiç kentine girdiklerini öne sürdü.

Ana omurgası terör örgütü PKK’nın uzantısı YPG tarafından oluşturulan SDG de bu anlaşmayı teyit etti. SDG elebaşlarından Mazlum Kobani kod adlı Şahin Cilo, “Esad rejimi ve müttefiki Rusya ile ‘acılı tavizler’ içeren bir anlaşma” yapıldığını doğruladı.

Bu kapsamda Şam rejiminin SDG’ye tam olarak ne vaat ettiği bilinmiyor fakat ordu güçlerinin Türkiye’nin Barış Pınarı Harekâtı ile teröre karşı başlattığı operasyonun hedefinde olan bölgeye yerleşmeyi planladığı netleşmiş durumda.

ÇEKİLME PLANLANANDAN DAHA HIZLI OLACAK

Bu arada ABD askerlerinin Suriye’den çekilmesi ile ilgili ise Amerikan yayın kuruluşu CNN’de önemli bir ayrıntı yer aldı.

Üst düzey bir ABD’li yetkili, çekilme hızına ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın karar vereceğini söylerken, çekilmenin planlı olacağını ve “günler ya da haftalar” süreceğini açıkladı.

Çekilme planı talimat gelmesi halinde yürürlüğe sokulmak üzere şubat ayında yapılmıştı. Fakat CNN’e göre; çekilme planlanandan daha hızlı gerçekleştirilecek.