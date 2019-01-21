Beyaz Saray’dan Suriye açıklaması

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ABD Başkanı Trump’a Menbiç’teki saldırıda hayatını kaybeden Amerikan vatandaşları için başsağlığı dileğinde bulunduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Başkan Trump, Suriye’de kalan terör unsurlarının yenilmesinin önemine vurgu yaptı. İki lider, Suriye’nin kuzeydoğusu için karşılıklı olarak güvenlik endişelerini giderecek ve müzakere edilmiş bir çözümün aranmaya devam edilmesi konusunda mutabık kaldı. İki lider ayrıca ABD ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin genişletilmesinin iki ülkenin de yararına olduğu hususunu da ele aldı.” AA