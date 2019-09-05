Son dakika… Bilim insanlarından solakları ilgilendiren kritik rapor: Bu hastalıklara dikkat

Dünyanın önde gelen tıp ve bilim-teknik dergisi Brain, özellikle solakları ilgilendiren kapsamlı bir araştırmayı okuyucularına duyurdu. Brain dergisinde yayınlanan kapsamlı araştırmaya 38.000’i solak 400.000 kişinin dahil edildiği açıklanırken araştırma sonucunda ilginç detaylar ortaya çıktı. Her 10 kişiden 1’inin solak olduğu belirtilirken araştırmayı yürüten Profesör Dominic Furniss, “Bu araştırma solak olmanın genetik faktörlerle şekillenen beyinin yapısıyla ilgili olduğunu, şansızlık veya uğursuzlukla alakası olmadığını kanıtlıyor” dedi.

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Araştırmayı yöneten Profesör Gwenaelle Douaud, elde edilen bulguların solaklığın beynin yapısıyla ilgili olduğunu kanıtlayan ilk araştırma olduğunu söyledi. Douaud “Genetik faktörler beyindeki hücrelerin yapısını değiştiriyor ve buna bağlı olarak beyindeki beyaz maddenin yapısını değiştiriyor bu da insanların solak olmalarına neden oluyor” dedi. Prof. Douaud, bu araştırma sayesinde ilk defa solaklık ve sağlaklıkla ilgili hücre iskeleti yapısındaki farklılıkların beyinde gözlemlenebileceğini keşfettiklerini söyledi.

Araştırma sayesinde, beynin solaklığı etkileyen kısmı dil becerilerini etkileyen kısımıyla aynı yerde bulunduğu tespit edildi. Beynin sağ ve sol lobunda bulunan ve dil becerilerini yöneten kısımlar solaklarda birbiriyle daha koordine çalışıyor. Araştırmacılar buna bağlı olarak solakların sözel yeteneklerinin sağlaklara nazaran daha iyi olabileceğini düşünüyor. Araştırmada aynı zamanda solakların bazı hastalıklara daha yatkın olduğunu ortaya çıktı. Araştırmaya göre solaklar sağlaklara göre daha yüksek şizofreni riski taşırken, parkinson hastalığına yakalanma riskleri sağlaklara göre daha az.

