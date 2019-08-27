Son dakika… Bizdeki kural tanımaz minibüsçüleri düşününce… Türkiye’ye çok acil lazım!

ABD’den sonra geniş çaplı sürücüsüz ulaşım konusunda dünyada ikinci sırada bulunan Singapur, 2022 yılına kadar Ada’nın üç bölgesinde otonom otobüsleri devreye sokmayı planlıyor.

İngiliz Reuters haber ajansının aktardığına göre; bu hafta gerçekleştirilen sürücüsüz otobüs denemelerinden birinde, uygulamayı hayata geçirenler için en büyük sorun yollarda dolaşan tavuskuşları, gezinen turistler ve yol kenarındaki çalılıklar oldu.

ST Engineering adlı mühendislik şirketi, Sentaso bölgesinde dört aracı denerken, otobüslerde yolcuların kemerlerinin gerektiği gibi bağlı olup olmadığını kontrol eden görevlilerin sayısı yolcuları aştı.

ST Engineering ile ortak açıklama yayınlanan Singapur Dışişleri Bakanlığı, kamu güvenliğinin ortak öncelikleri olduğunu söyledi.

St Engineering’in Yer Sistemleri Departmanı’da Robotik Mühendislik Baş Mühendisi Tan Nai Kwan, deneme sürüşünün “can sıkıcı” olduğunu fakat “güvenlik tedbirlerinin alındığını” söyledi.

Deneme sürüşlerinde sürücüsüz otomobillerde kontrolü hemen devralmak üzere şoförler de bulunduruldu.

KEŞKE TÜRKİYE’DE DE OLSA…

Singapur’daki otonom otobüsler, akıllara Türkiye’deki kural tanımaz minibüs şoförlerini getirdi.

Yüzlerce ölümlü kazaya, alınmış gibi görünen tedbirlere, kesilen cezalara, üst makamlardan gelen uyarılara rağmen, bilhassa İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde ‘minibüs terörü’ maalesef devam ediyor.