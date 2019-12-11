Son dakika… Böyle patron görülmedi: 198 çalışana bomba sürpriz

ABD’de önceki gün çekilen görüntüler uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu… ABD’nin Maryland eyaletindeki Baltimore kentinde bulunan St. John Properties isimli emlak şirketi her yıl düzenlediği yeni yıl partisini önceki gün gerçekleştirdi.

Etkinlik alanına girilirken katılımcıların isminin olduğu kırmızı zarflar teker teker verildi. Daha sonra parti devam ederken şirketi kurucusu ve başkanı Edward St. John sahneye çıkıp iyi yıl dileklerini sundu ve çalışanlarından ellerindeki zarfları açmalarını istedi.

Bu sırada heyecanla ellerindeki zarfı açan 198 çalışanın ağzı açık kaldı. Zarfların içinde çalışanlara verilen yılbaşı ikramiyesinin rakamları yer alıyordu. Toplamda 10 milyon dolarlık ikramiye verileceğini açıklayan Edward St. John, böylelikle ortalama olarak her bir çalışana 50.000 dolar vermiş oldu.

Zarflarda kendi kıdemlerine göre alacakları ikramiye tutarını gören bazı çalışanlar gözyaşlarına hakim olamazken birçoğu çığlıklar içinde yakınlarını arayarak bu haberi verdi. Yerel basına konuşan şirket çalışanları, “19 yıldır burada çalışıyorum ve bu olay yaşamımı tamamen değiştirecek” dedi.

“DÜMEN BENDE AMA…”

Yaşananların ardından Baltimore Sun’a konuşan patron Edward St. John, “Ben kutlama yapmak istiyordum ve insanların yaşamlarında bir fark yaratmak istiyordum. Geminin dümeninde ben varım ama gemiyi çalıştıranlar onlar” ifadesini kullandı.