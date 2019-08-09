Son dakika… Breaking Bad gerçek oldu: Milyon TL’lik uyuşturucu ele geçirildi

Bir kimya öğretmeni ile öğrencisinin zengin olmak için uyuşturucu yapmasını konu alan bol ödüllü Breaking Bad dizisi Yeni Zelanda’da gerçek oldu… Yeni Zelanda’danın popüler kentlerinden Auckland’de ihbar üzerine bir eve baskın yapan polis şaşkına döndü.

Eve giren polis yaşları 49 ve 60 olan iki adamın evin içine adeta bir uyuşturucu üretim merkezi kurduğunu fark etti. Şehrin tam göbeğindeki eve giren polisler maddi değeri 96 milyon dolarlık (533 milyon TL’lik) metamfetamin ele geçirdi. Kargolanmaya hazır paketlere el koyan polis, iki adamı da gözaltına aldı. 200 kilogramlık uyuşturucuyu üretenlerden birinin emekli olduğu açıklayan Yeni Zelandalı yetkililer, “Bu operasyon, Auckland kentinin uyuşturucu piyasasına büyük bir darbe vurdu” dedi. Yeni Zelanda polisi, evin içinde üretilen uyuşturucunun plastik yemek kaplarına yerleştirildikten sonra kolilere yüklendiğini duyurdu.

Bryan Cranston ve Aaron Paul’ün başrolünü üstlendiği dizi seyirci ve eleştirmenlerden tam not alırken dizi ekibi de bol ödül toplamıştı. 5 sezon boyunca kemik bir izleyici kitlesi edinen dizi popüler kültüre doğrudan etki etmişti.