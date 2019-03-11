Son dakika: Cezayir’de seçimler ertelendi

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, hükümetin kısa süre içerisinde feshedilip yeni bir ismin başbakanlığında yeni bir ‘geçiş hükümeti’nin kurulacağını belirtti. Açıklamaların hemen ardından Cezayir Başbakanı Ahmed Uyahya istifa etti.

Haftasonu tedavi gördüğü İsviçre’den ülkesine dönen 82 yaşındaki Buteflika’nın protestoların yatışması için yeni bir geçiş hükümeti önerisinde bulunabileceği konuşuluyordu.

Euronews muhabirinin devlet başkanlığı sarayına yakın kaynaklardan edindiği bilgilere göre mevcut hükümetin lağvedilerek bunun yerine yeni bir başbakanın isminin önerilmesi ve hükümetin kurulması istenecek.

Ancak Abdulaziz Buteflika’nın görevde kalacak şekilde hükümetin feshedilmesi ve yeni başbakanın tayin edilmesinin protestoların hızını kesmeyeceği tahmin ediliyor.

İktidar çevrelerinin başbakanlık için 3 isim üzerinde çalıştığı dile getiriliyor.

Bu isimlerin mevcut İçişleri Bakanı Nureddin Bedevi, şu anki Sanayi Bakanı Yusuf Yusufi ya da siyasetçi ve diplomat Ramazan Lamamra’nın olabileceği belirtiliyor.

Ayrıca ülkedeki siyasi krizin sona ermesi için Cezayir Anayasa Mahkemesi’nin 102’inci maddeye dayanarak tüm adayların başvurularını reddedebileceği ve 18 Nisan seçimlerini de iptal edebileceği öne sürülüyor.

Cezayir’i 20 yıldır yöneten Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika’nın 18 Nisan seçimlerinde 5’inci dönem için yeniden aday olmasının ardından patlak veren kitlesel eylemler artarak devam ediyor.

Aralarında öğrenciler, hukukçular, din adamları, avukatlar, sendika mensuplarının da bulunduğu yüz binlerce kişi sokaklarda Buteflika karşıtı eylemlere katılıyor.

Bu bağlamda Kuzey Afrika’nın petrol ve doğal gaz zengini ülkesinde tüm taraflar, krizin kanlı bir şekilde sonuçlanmaması için geçiş sürecinin hassas ve aklıselimle yürütülmesini istiyor.

Cezayir Genelkurmay Başkanı Korgeneral Kaid Salah yaptığı açıklamada, ordunun halkla aynı bakış açısına sahip olduğunu dile getirdi.

Bir kaos ortamının oluşmasına izin vermeyecekleri uyarısında bulunan Salah, bu açıklamasıyla iktidarla ordu arasına mesafe koymuş oldu.