Son dakika… Depremde Türklerin kaldığı otel çöktü

Arnavutluk bu sabah TSİ 05.54’te 6.4 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Ardından en güçlüsü 5.3 büyüklüğünde olmak üzere arka arkaya artçı şoklar geldi.

Başkent Tiran’ın batısında yerin 10 kilometre altında gerçekleşen depremin, Bulgaristan, Bosna Hersek, Hırvatistan, İtalya, Kosova, Karadağ, Sırbistan ve Kuzey Makedonya’da hissedildiği bildirildi.

“Son 30 yılda Arnavutluk’taki en şiddetli deprem” olduğu belirtilen afet sonucu bazı binaların yıkıldığı ve enkaz altında insanların olduğu açıklandı.

Türkiye’nin Tiran Büyükelçisi Ahmet Yörük, 20 Türk’ün kaldığı bir otelin çöktüğünü fakat herkesin kurtarıldığını duyurdu.