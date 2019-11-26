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Son dakika… Depremde Türklerin kaldığı otel çöktü

Sabah saatlerinde peş peşe depremlerle sarsılan Arnavutluk'tan acı haberler gelmeye devam ediyor. Şiddetli deprem nedeniyle 20 Türk'ün kaldığı bir otelin çöktüğü öğrenildi. Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Ahmet Yörük, oteldeki Türklerin enkazdan çıkarıldığını açıkladı. Yetkililer ölü sayısının dörde yükseldiğini duyurdu. 

Sozcu.com.tr
10:20 -
Haberler Dünya
Son dakika… Depremde Türklerin kaldığı otel çöktü

Arnavutluk bu sabah TSİ 05.54’te 6.4 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Ardından en güçlüsü 5.3 büyüklüğünde olmak üzere arka arkaya artçı şoklar geldi.

Başkent Tiran’ın batısında yerin 10 kilometre altında gerçekleşen depremin, Bulgaristan, Bosna Hersek, Hırvatistan, İtalya, Kosova, Karadağ, Sırbistan ve Kuzey Makedonya’da hissedildiği bildirildi.

“Son 30 yılda Arnavutluk’taki en şiddetli deprem” olduğu belirtilen afet sonucu bazı binaların yıkıldığı ve enkaz altında insanların olduğu açıklandı.

Türkiye’nin Tiran Büyükelçisi Ahmet Yörük, 20 Türk’ün kaldığı bir otelin çöktüğünü fakat herkesin kurtarıldığını duyurdu.

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Arnavutluk Bosna Bulgaristan deprem haberler Hırvatistan İtalya Karadağ Kosova Makedonya Sırbistan son dakika Türkiye
Son güncelleme: 10:21 26.11.2019
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