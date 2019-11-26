Son dakika… Balkanlar’da şiddetli deprem! Yıkılan binalar var

Deprem yerel saatle 03.54’te başkent Tiran’a 32 kilometre mesafede, liman kenti Durres’in kuzeyinde gerçekleşti.

Şiddetli sarsıntı nedeniyle birçok binanın çöktüğü belirtilirken, çok sayıda can kaybı yaşanmasından endişe duyuluyor.

6.4’lük depremin ardından en büyüğü 5.3 ve 5.1 olmak üzere birçok artçı sarsıntı yaşandı.

ENKAZ ALTINDA İNSANLAR VAR

Arnavutluk hükümetinden iki sözcü Reuters haber ajansına yaptıkları açıklamada, en büyük hasarın Durres’te yaşandığını ve başkent Tiran’da birkaç kişinin hastaneye kaldırıldığını söyledi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ise can kaybı yaşanıp yaşanmadığı yolundaki soruya “Bana can kaybı olmadığı söylendi” yanıtını verdi.

Fakat yerel medyaya yansıyan haberlere göre; enkaz altında en az 10 kişi var.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü, gazetecilere yaptığı açıklamada, itfaiye ve ordu personelinin enkaz altında kalanları kurtarmaya çalıştığını açıkladı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi’nin yaptığı bilgisayar destekli tahminlere göre; bugünkü depremden etkilenme potansiyeli olan kişi sayısı yaklaşık 8 bin kişi.

Depremi Yunanistan, Karabağ, Kosova ve Kuzey Makedonya dahil çevre ülkelerde hissedenlerin sayısının ise 12 milyon olduğu düşünülüyor.

GEÇEN DEPREME GÖRE 16 KAT DAHA GÜÇLÜ

Geçen eylülde de hemen hemen aynı bölgede 5.6 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştı.

Yaklaşık 500 binanın hasar gördüğü depremde en az 70 kişi yaralanmıştı.

Uzmanlar, 6.4 büyüklüğünde bir depremin, 5.6 büyüklüğünde bir depreme göre 16 kat daha güçlü olduğunu belirtiyor.