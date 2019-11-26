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Son dakika… Balkanlar’da şiddetli deprem! Yıkılan binalar var

Balkan ülkesi Arnavutluk bu sabah TSİ 05.54'te 6.4 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Başkent Tiran'ın batısında yerin 10 kilometre altında gerçekleşen depremin, Bulgaristan, Bosna Hersek, Hırvatistan, İtalya, Kosova, Karadağ, Sırbistan ve Kuzey Makedonya'da hissedildiği bildirildi. "Son 30 yılda Arnavutluk'taki en şiddetli deprem" olduğu belirtilen afetten enkaz görüntüleri geliyor.

Sozcu.com.tr
07:29 -
Haberler Dünya
Son dakika… Balkanlar’da şiddetli deprem! Yıkılan binalar var

Deprem yerel saatle 03.54’te başkent Tiran’a 32 kilometre mesafede, liman kenti Durres’in kuzeyinde gerçekleşti.

Şiddetli sarsıntı nedeniyle birçok binanın çöktüğü belirtilirken, çok sayıda can kaybı yaşanmasından endişe duyuluyor.

6.4’lük depremin ardından en büyüğü 5.3 ve 5.1 olmak üzere birçok artçı sarsıntı yaşandı.

ENKAZ ALTINDA İNSANLAR VAR

Arnavutluk hükümetinden iki sözcü Reuters haber ajansına yaptıkları açıklamada, en büyük hasarın Durres’te yaşandığını ve başkent Tiran’da birkaç kişinin hastaneye kaldırıldığını söyledi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ise can kaybı yaşanıp yaşanmadığı yolundaki soruya “Bana can kaybı olmadığı söylendi” yanıtını verdi.

Fakat yerel medyaya yansıyan haberlere göre; enkaz altında en az 10 kişi var.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü, gazetecilere yaptığı açıklamada, itfaiye ve ordu personelinin enkaz altında kalanları kurtarmaya çalıştığını açıkladı.

FOTO: Twitter

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi’nin yaptığı bilgisayar destekli tahminlere göre; bugünkü depremden etkilenme potansiyeli olan kişi sayısı yaklaşık 8 bin kişi.

Depremi Yunanistan, Karabağ, Kosova ve Kuzey Makedonya dahil çevre ülkelerde hissedenlerin sayısının ise 12 milyon olduğu düşünülüyor.

FOTO: Twitter

GEÇEN DEPREME GÖRE 16 KAT DAHA GÜÇLÜ

Geçen eylülde de hemen hemen aynı bölgede 5.6 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştı.

Yaklaşık 500 binanın hasar gördüğü depremde en az 70 kişi yaralanmıştı.

Uzmanlar, 6.4 büyüklüğünde bir depremin, 5.6 büyüklüğünde bir depreme göre 16 kat daha güçlü olduğunu belirtiyor.

FOTO: Twitter

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Son güncelleme: 08:24 26.11.2019
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