Son dakika… Diplomatik rezalet: Katarlı diplomattan ahlaksız istek

İngiltere’nin başkenti Londra’daki Katar Büyükelçiliği’nde yaşanan bir olay ülke basınının gündemine oturdu… Katar Büyükelçiliği’nde sekreter olarak görev alan Deanne Kingson’ın, Mayfair’deki ofiste sürekli sözlü tacize maruz kaldığını söyleyerek başlattığı hukuki süreçte bugün son perde oynandı.

Büyükelçilikte çalışan diplomatların kendisini sözlü olarak taciz ettiğini söyleyen ve haksız yere işten çıkarıldığını açıklayarak başvuruda bulunan Kingson’ın duyanı şok eden ifadeleri yerel basında manşet oldu. Başta tabloid gazeteleri olmak üzere, İngiltere’nin birçok medya kuruluşu Kingson’ın ofiste yaşadığı şiddete geniş yer ayırdı.

58 yaşındaki Kingson, büyükelçilikte çalıştığı sürece diplomatların kendisini sözlü olarak taciz ettiğini söylerken, “Çok zorlandığım bir dönemdi. İntihar etmeyi düşünüyordum. Sürekli benimle cinsel ilişki kurmak için yalvarıyorlardı ve benim seks partisi düzenlememi istiyorlardı” dedi. Kingson, Katarlı diplomatları reddettikten sonra ise ofis çalışanlarının ahlaksız teklifleri artırdığını dile getirdi. Kingson, elçilikte çalışanların, 19 yaşındaki kızıyla cinsel ilişkiye girmek ile ilgili açıklamalarda ve taleplerde bulunduğunu dile getirdi. Kingson, geniş katılımlı partiler düzenlemesi ile ilgili baskı uygulandığını da söyledi.

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Üzerinde çalışanların ayrımcılığına maruz kaldığını söyleyen Kingson, işten haksız yere çıkarıldığını söyledi. 2006 yılından 2014 yılına kadar büyükelçilikte çalışan Kingson’ın Arapça diline de hakim olduğu açıklandı. Mahkeme kayıtlarına göre büyükelçilikte üst düzey pozisyonda olan Fahed Al-Mushairi ve bir diğer diplomat Ali Al Harjri’nin kendisine sözlü tacizde bulunduğunu açıklayan Kingson toplamda 390 bin İngiliz poundu (yaklaşık 2.8 milyon TL) tazminata hak kazandı.