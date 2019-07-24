Doktorları şaşkına çeviren kadın konuştu: Her yerde orgazm oluyorum

Bilim dünyası çok nadir rastlanan bir rahatsızlığı konuşuyor… Bundan iki yıl önce sürekli uyarılan ve hem kamuya açık alanlarda hem de evde orgazm olan Maria isimli bir kadın jinekoloğa gitti. Doktorların incelemesi sonrasında genç kadına PGAD yani kalıcı cinsel uyarılma rahatsızlığı konuldu. Vajina ile anüsü arasındaki bölgede sinir hasarı olduğu için böyle bir durumla karşı karşıya kalan Maria yıllar sonra İngiliz basınına konuşarak yaşadığı zorluğu anlattı.

Maria, kontrol edemeyerek sürekli orgazm olduğunu söylerken, “Asansörlerde, müzik dinlerken ve hatta otomobilde kasis ve çöküntülerden geçerken bir orgazm olabiliyorum. Bir keresinde Shania Twain’in konseri sırasında orgazm olmuştum” dedi. Doktorların bu duruma çok şaşırdığını söyleyen 3 çocuk annesi benzer rahatsızlıktan muzdarip kadınlara seslendi. Doğu Dunbartonshire’da yaşayan kadın, “Kadınlara sesleniyorum, bu hastalık göründüğü kadar korkutucu değil. Bu durum hiç komik değil ve birçok evliliği sonlandırabiliyor. Bu rahatsızlık yüzünden intihar eden arkadaşlarım oldu” dedi.

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“UÇAK TÜRBÜLANSA GİRİNCE BEN DE ORGAZM OLUYORUM”

Maria, “Glasgow’daki Stobhill Hastanesi’nde sıradan bir kontrol sonrasında bu hastalık ortaya çıktı. Ne olduğunu bilmiyordum. Sürekli tahrik oluyordum ve cinsel olarak uyarılıyordum fakat bunu tetikleyen bir şey yoktu. Bazen gün boyunca gıdıklanıyormuş gibi bir his oluyordu bazen de resmen sevişiyormuş gibi orgazm oluyordum. Araçla bozuk yoldan geçerken, asansörde, uçak türbülansa girdiğinde ya da keman yayının titreşiminde bu durumu yaşadım” ifadesini kullandı.