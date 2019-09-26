Son dakika… Dünya İstanbul’daki depremi konuşuyor

Silivri’de 13:59’da gerçekleşen 5.8 büyüklüğündeki deprem uluslararası kamuoyunun gündemine damga vurdu. Birçok yerel ve uluslararası ajans ve medya kuruluşu 5.8 büyüklüğündeki depreme geniş yer ayırdı.

ABD ajansı Associated Press, “5.8 büyüklüğündeki deprem İstanbul’u salladı, hasar yok” başlığıyla yaşananları okuyucularına duyurdu. AP’nin haberinde Türkiye’nin fay hattının üzerinde olduğu belirtilirken, “1999 yılında yaşanan 7.4 büyüklüğündeki deprem Türkiye’nin batısında 17.000’i aşkın insanın ölümüne sebep olmuştu. Uzmanlar, büyük bir depremin, Türkiye’nin en kalabalık şehri İstanbul’u vuracağına dair bir süredir uyarılar yapıyordu” ifadesini kullandı.

İtalyan il Messaggerio gazetesi depremi internet sitesinden duyurdu. Gazete, “İstanbul’da deprem, iki şiddetli sarsıntı: İnsanlar sokaklara çıktı, minaret yıkıldı” başlığını kullandı.

İngiltere’nin çok okunan tabloid gazetelerinden Mirror da depreme geniş ayırdı. Son günlerde İstanbul’daki depremlerin arttığına dikkat çekilen haberde depremi yaşayanların görüşlerine ve Twitter’daki yorumlara da yer verildi.

İngiltere’nin önde gelen yerel gazetelerinden Manchester Evening News, depremin İstanbul genelinde hissedildiğini ve bir caminin minaresinin yıkıldığını yazdı.

ABD’de basılan Miami Herald gazetesi de Associated Press’ten alıntı yaptıkları haberi okuyucularına duyurdu.

Euronews haber sitesi de İngilizce yayın yapan edisyonunda deprem sonrasında yaşananları paylaştı. Euronews’ün haberinde okulların tatil olduğunu ve depremden sonra birçok insanın binalardan çıktıklarını yazdı.

Yunanistan’ın çok okunan gazetelerinden Elelefteros tipos gazetesi depremi, “İstanbul’un mahallelerinde panik. Minaret yıkıldı. 15 saniyeden fazla sürdü” spotuyla paylaştı. Haberde İmamoğlu’nun yaptığı açıklamalara yer verilirken, deprem sırasında binaların sallandığı vurgulandı.

Avustralya’nın çok izlenen televizyon platformu ABC News’ün internet sitesinde depreme geniş yer ayrıldı. “5.8 büyüklüğündeki deprem İstanbul’u salladı, 8 kişi hafif yaralandı” başlığıyla paylaşılan haberde artçı depremlerin de yaşandığı belirtildi.