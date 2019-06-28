Son dakika… Dünyanın gözü Türkiye’de peş peşe flaş yorumlar

Makalenin başlığı “Bir belediye başkanlığı seçimi, Türkiye için umut ışığı sağlıyor”.

Analizde Türkiye için umut ışığının, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın adayının reddedildiği, muhalefetin adayı Ekrem İmamoğlu’nun seçildiği tekrar edilen İstanbul seçimleriyle açıkça görüldüğü ifade edildi.

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Umudun ise ikinci seçim için Erdoğan’ın muğlak gerekçelerinin ardından seçmenlerin sandığa gitme istekleri ve Türkiye’nin ekonomik sıkıntılarını ve Cumhurbaşkanı’nın otoriter yöntemlerini protesto etme kararlılıklarından kaynaklandığı belirtildi.

“Şimdi sorun Erdoğan’ın bu yenilgiye nasıl karşılık vereceği” sorusuyla devam eden yazıda, Erdoğan’ın kendisine yönelik başarısız darbe teşebbüsünden sonra sert bir siyasi baskı uyguladığı aktarıldı.

Ayrıca “Türkiye demokrasisi ölmedi fakat hâlâ yaşam destek ünitesine bağlı” yorumu yapıldı.

Washington Post Yazı İşleri Kurulu, İstanbul seçimlerinin onu düşüşe geçirdiğini ve onu ve destekçilerini geleceğe yönelik uygun bir yol oluşturup oluşturmadıklarını sorgulamaya ittiğini yazdı. Seçmenlerin ise bu yolu oluşturmadıkları yolunda bir sinyal vermiş gibi göründüğü ifade edildi.

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“Erdoğan’ın 2013’teki Gezi Parkı protestolarının başlamasına önayak olmakla suçlanan 16 sivil toplum aktivistinin yargılandığı davayı durdurarak yeni bir başlangıç yapabileceği” yorumunun yer aldığı makalede, “bu dava Erdoğan’ın yargıyı sistemini bir baskı aracına dönüştürmesinin yansıması” olarak nitelendirildi.

Analizde, Erdoğan’ın zorlu ekonomik sıkıntılarla da karşı karşıya kaldığı ve ABD ile yaşanan S-400 ve F-35 krizlerine de gönderme yapıldı.

Makale şu ifadeyle son buldu: “İstanbul seçimleri, Türkiye Cumhurbaşkanı’na farklı bir rota seçme şansı sunuyor.”