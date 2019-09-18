Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Dünyanın kilitlendiği krizde flaş gelişme

İran, İsviçre aracılığıyla ABD'ye verdiği protesto notasında, Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine saldırıyla ilgili kendisine yöneltilen suçlamaları reddederek, her türlü saldırıya karşılık verileceği uyarısında bulundu.

Sozcu.com.tr
11:38 -
Haberler Dünya
Son dakika… Dünyanın kilitlendiği krizde flaş gelişme

İran’ın yarı resmi haber ajansı ISNA’ya göre, Tahran yönetimi dün, ABD’nin İran’daki diplomatik faaliyetlerini yürüten İsviçre Büyükelçiliği üzerinden Suudi Arabistan’ın milli petrol şirketi Saudi Aramco’ya yönelik saldırıyla ilgili kendisini suçlayan Washington’a protesto notası verdi.

Suudi Arabistan’ın petrol tesislerine saldırının ardından ABD’li yetkililerin İran’ı suçlayarak bu ülkeyi askeri saldırıyla tehdit etmesine karşılık verilen notada, “ABD’nin İran’a yönelik her türlü girişimine yanıt verileceği” belirtildi.

Notada, ABD’nin suçlamaları reddedilerek, Aramco tesislerine saldırının İran tarafından gerçekleşmediği ifade edildi.

Aralarında diplomatik ilişki bulunmayan Tahran ile Washington’un diplomatik faaliyetleri İsviçre üzerinden yürütülüyor. AA

ABD Haber İran İsviçre protesto son dakika Suudi Arabistan Tahran
Son güncelleme: 11:39 18.09.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more