Son dakika… Dünyanın kilitlendiği krizde flaş gelişme

İran’ın yarı resmi haber ajansı ISNA’ya göre, Tahran yönetimi dün, ABD’nin İran’daki diplomatik faaliyetlerini yürüten İsviçre Büyükelçiliği üzerinden Suudi Arabistan’ın milli petrol şirketi Saudi Aramco’ya yönelik saldırıyla ilgili kendisini suçlayan Washington’a protesto notası verdi.

Suudi Arabistan’ın petrol tesislerine saldırının ardından ABD’li yetkililerin İran’ı suçlayarak bu ülkeyi askeri saldırıyla tehdit etmesine karşılık verilen notada, “ABD’nin İran’a yönelik her türlü girişimine yanıt verileceği” belirtildi.

Notada, ABD’nin suçlamaları reddedilerek, Aramco tesislerine saldırının İran tarafından gerçekleşmediği ifade edildi.

Aralarında diplomatik ilişki bulunmayan Tahran ile Washington’un diplomatik faaliyetleri İsviçre üzerinden yürütülüyor. AA