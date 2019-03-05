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Son dakika… El Bab’da bombalı saldırı

Suriye'nin El Bab bölgesinde bomba yüklü bir motosiklet infilak etti. Saldırıda ilk belirlemelere göre yaralılar olduğu belirtiliyor.

15:50 -
Haberler Dünya
Son dakika… El Bab’da bombalı saldırı

El Bab’ın merkezindeki işlek bir sokakta park halindeki bomba yüklü motosiklet infilak ettirildi. Olayda 8 sivil yaralandı. ÖSO’ya bağlı güvenlik birimleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

2 Mart’ta YPG/PKK’nın muhaliflerin Azez’deki mevzilerine saldırısı sonucu 6 ÖSO mensubu hayatını kaybetmişti. 21 Şubat’ta da YPG/PKK işgalindeki Menbiç ilçesinden Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Cerablus ilçesine bombalı araçla saldırı düzenlenmiş, 5 ÖSO mensubu ölmüştü.

Aynı gün, Afrin’deki bir saldırıda bir kız çocuğu ölmüş, 20 sivil yaralanmıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu’nun Fırat Kalkanı
Harekatı’yla Şubat 2017’de terörden arındırdı.

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Son güncelleme: android-time 16:22 05.03.2019
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