Son dakika… El Bab’da bombalı saldırı

El Bab’ın merkezindeki işlek bir sokakta park halindeki bomba yüklü motosiklet infilak ettirildi. Olayda 8 sivil yaralandı. ÖSO’ya bağlı güvenlik birimleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

2 Mart’ta YPG/PKK’nın muhaliflerin Azez’deki mevzilerine saldırısı sonucu 6 ÖSO mensubu hayatını kaybetmişti. 21 Şubat’ta da YPG/PKK işgalindeki Menbiç ilçesinden Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Cerablus ilçesine bombalı araçla saldırı düzenlenmiş, 5 ÖSO mensubu ölmüştü.

Aynı gün, Afrin’deki bir saldırıda bir kız çocuğu ölmüş, 20 sivil yaralanmıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu’nun Fırat Kalkanı

Harekatı’yla Şubat 2017’de terörden arındırdı.