Son dakika… Erdoğan Bosna’da Türk askerleri ziyaret etti

Bosna Hersek’i en son 2018 yılı Mayıs ayında ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün temaslarda bulunmak üzere Saraybosna’da… Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı”na katılmak üzere geldiği Bosna Hersek’te, Avrupa Birliği (AB) Barış Gücü bünyesinde Bosna Hersek Türk Temsil Heyet Başkanlığı Milli Destek Birlik Komutanlığında görev yapan askerleri ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, temaslarına Butmir'de konuşlu Avrupa Birliği'nin Althea Harekatı Türk Temsil Heyeti Başkanlığı komutasında barışı koruma görevlerini icra eden askerleri ziyaret ederek başladı. Programı çerçevesinde Erdoğan, bugün Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri Milorad Dodik, Şefik Caferoviç ve Jelyko Komşiç ile bir görüşme gerçekleştirecek.