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Son dakika… Fişteki terbiyesizlik büyük tepkiyle karşılandı

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki bir kafede sergilenen bu nezaketsizlik karşısında çok öfkeleneceksiniz...

Sozcu.com.tr
08:19 -
Haberler Dünya
Son dakika… Fişteki terbiyesizlik büyük tepkiyle karşılandı

‘Coffee Supreme’ adlı bir kahvecinin müdavimlerinden Kimberly Sze, alışveriş fişine yazılan bir mesaja tepki gösterdi.

Bir çalışanın fişin üzerine “Korkunç çocuklu arkadaş” yazdığını belirten Sze, tepkisini “Kızım çok kibar ve dost canlısıdır, asla bir pislik bırakmadık” şeklinde dile getirdi.

Facebook hesabından fişin fotoğrafını paylaşan Sze, altına ise şu yorumu yazdı:

“Asla karmaşa çıkarmadı, sinirlenmedi, hiçbir soruna yol açmadı. Ve bugün çalışan aynı insanlar her zaman çok şirin ve tatlı olduğu yönünde yorumlar yaptı.”

Kimberly Sze, çok sık gittiği kafeden ‘ayağını çekeceğini’ de sözlerine ekledi.

Ailenin karşı karşıya kaldığı bu muamele sosyal medya kullanıcılarının da tepkisiyle karşılandı.

Bir kullanıcı, “Bir müşteriyi tanımlamak sadece kaba değil aynı zamanda uygunsuz” yorumununda bulundu.

‘Coffee Supreme’ ise meseleyi çözmek için Facebook hesabından “anne ve minik kızından özür dileyen” bir paylaşım yaptı.

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Son güncelleme: 08:33 06.11.2019
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